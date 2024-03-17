Происшествия 17 марта 2024, 05:15 В Ростовской области отразили атаку украинского беспилотника Губернатор Голубев: силы ПВО отразили атаку дрона ВСУ в Ростовской области РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны отразили этой ночью атаку украинского беспилотника самолетного типа на подлете к Каменску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску», — уточнил глава региона.

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Голубев добавил, что информация о последствиях на земле еще уточняется.

До этого украинские беспилотники атаковали предприятия в Белгородской области и Краснодарском крае.

Во время атаки на Славянский нефтеперерабатывающий завод на Кубани погиб один человек. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ во время атаки БПЛА.

Помимо этого, этой ночью средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника, летевших к Москве, над городским округом Домодедово.