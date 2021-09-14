ДТП с участием трамвая произошло в Ростове. Погиб человек

Смертельное ДТП с трамваем произошло произошло в Ростове на Привокзальной площади. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД России.

Происшествие произошло сегодня, 14 сентября, около 11 часов утра. Трамвай передвигался по маршруту от улицы Красноармейской в сторону Большой Садовой. В районе дома № 3 он столкнулся с мужчиной, который переходил рельсы слева направо по ходу движения в неположенном месте.

Водитель трамвая не успел затормозить. От полученных травм пострадавший скончался на месте.