В результате взрыва под Ельцом погибла женщина

Из-под завалов дома поселка Солидарность под Ельцом Липецкой области извлекли тело женщины. Она погибла в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом здании.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Минут 20 назад извлекли тело погибшей женщины», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате взрыва произошло частичное обрушение стены. Пострадали шесть человек, из них — один ребенок. Под завалами могут находиться люди.