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    11 сентября 2021, 03:58

    В результате взрыва под Ельцом погибла женщина

    Анастасия Кукова

    Из-под завалов дома поселка Солидарность под Ельцом Липецкой области извлекли тело женщины. Она погибла в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом здании.

    В результате взрыва под Ельцом погибла женщина

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    «Минут 20 назад извлекли тело погибшей женщины», — сказал собеседник агентства.

    По последним данным, в результате взрыва произошло частичное обрушение стены. Пострадали шесть человек, из них — один ребенок. Под завалами могут находиться люди.