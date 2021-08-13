Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что в результате взрыва автобуса пострадали 18 человек. Ранее Депздрав Воронежа проинформировал о 16 пострадавших. Одна из них скончалась в реанимации, три человека находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состояние средней тяжести, двое — ближе к удовлетворительному. Двум людям госпитализация не потребовалась.

По поручению председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина к месту происшествия с автобусом в Воронеже выехали криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Следком Воронежской области возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что маршрутный автобус 10А был дизельным, и не имел газового оборудования.