В результате пожара в Пермском крае 4 человека погибли

Жертвами пожара в деревянном доме в селе Перемское под Пермью стали четыре человека. Среди них двое детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пожар возник в доме № 16 на улице Центральная. Информация о ЧП поступила в МЧС России примерно в 01:11 по московскому времени. На место выехали спасатели.

Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, уточнил ТАСС . Еще до приезда пожарных несовершеннолетний сам смог выбраться из здания. Собеседник РИА «Новости» заявил, что четыре человека погибли. Среди них дети 2017 и 2020 годов рождения.

В тушении пожара участвовали 27 человек и 11 единиц техники. От МЧС России -16 спасателей и шесть единиц техники. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.