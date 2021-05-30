Иномарка вылетела на «встречку» и врезалась в реанимобиль в Петербурге. Видео

Иномарка вылетела на «встречку» и врезалась в реанимобиль в Санкт-Петербурге. В результате столкновения пострадал фельдшер, находящийся в машине реанимации. Авария попала на кадры камеры видеонаблюдения, запись оказалась в распоряжении «360».

Авария произошла в центральном районе Петербурга, на Невском проспекте, возле дома № 151, уточнил «360» источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как автомобиль BMW выехал на встречную полосу и врезался в реанимобиль.

В результате столкновения пострадал фельдшер. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую траву, ушиб грудной клетки и гематому голени. Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу.

Пациентка, которая находилась в автомобиле Реанимации, в ДТП не пострадала. Ее также доставили в Мариинскую больницу.

Сейчас сотрудники ДПС опрашивают водителя реанимобиля. Невский проспект частично перекрыт.

Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в городе Бор Нижегородской области. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Двое из них дети.