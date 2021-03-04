В Приморье из-за непогоды столкнулись 15 машин

Массовое ДТП произошло в Артеме Приморского края. Столкнулись 15 машин. В аварию попали два автомобиля скорой помощи.

«В результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Источник фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

По данным полиции, женщина, которая была за рулем Subaru Forester, обратилась за помощью к медикам. Информации о других пострадавших нет. Все попавшие в аварию машины получили повреждения. Правоохранители завели административное дело. Сейчас они изучают обстоятельства и причины дорожного происшествия.

Накануне во время снегопада на Камчатке лоб в лоб столкнулись автобусы. Погибли два человека. 18 человек получили различные травмы.