«Глебовский поджигатель». В поселке недалеко от Истры завелся пироман

Волна страшных пожаров прошла в поселке Глебовский в Истре. Многоэтажки загорались по очереди, чаще всего на верхних этажах. Некоторые жильцы едва спаслись от огня. Другие заметили подозрительного мужчину. Злоумышленника уже окрестили «глебовским поджигателем».

Источник фото: телеканал «360»

В тот день пироман поджег подъездный коридор. Однако огонь перекинулся на одну из квартир.

«Я почувствовал запах. Сидел за компьютером, подумал, что у меня что-то готовится, открыл дверь, а там уже все горело, я не смог выйти, закрыл дверь и выбежал на балкон», — рассказал Дмитрий Кутаев, пострадавший.

Его семья едва успела укрыться на балконе. Спасателям удалось потушить пожар и вытащить погорельцев. Но внезапно огонь вспыхнул в соседних домах. Корреспонденту «360» рассказали, что загорелась крыша дома № 96, затем в № 95 подожгли коляску. Пострадали и дома № 2 и 6. В конечном итоге загорелся лес.

От рук пиромана пострадали десятки квартир. Злоумышленник выбирал дома рандомно. Поджигал электрические щитки, шкафы, коляски — все, что стояло в коридорах. И именно на последних этажах многоквартирных домов. Сейчас энергетики восстанавливают подачу электричества.

Источник фото: телеканал «360»

«Говорят, что один, видели одного, с бутылкой бегал. То ли в бутылке жидкость была, то ли бензин, потому что в 96-м стояла коляска детская в предбаннике рядом с дверью, он поджег, сгорели только коляска и дверь, и помещение закоптилось», — прокомментировал Алексей Трофимов, инженер-энергетик МУП «Истринское ЖЭУ».

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К счастью, никто из жильцов не пострадал. В местной администрации подсчитывают убытки — необходим ремонт подъездом. Кроме того, решается вопрос с материальной помощью погорельцам.

По неофициальным данным, злоумышленников поймали. Местные жители рассказали, что поджигали дома два молодых человека.