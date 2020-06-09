В полиции прокомментировали ДТП с Ефремовым

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве дала официальный комментарий по аварии с актером Михаилом Ефремовым. По данным ведомства, владелец иномарки Jeep выехал на встречку и сбил автомобиль «Лада». Пострадавший водитель был госпитализирован.

«Сегодня в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Лада“», — уточнили в полиции.

В результате аварии пострадал водитель «Лады». На месте работают экстренные службы. Сотрудники полиции задержали актера прямо на месте происшествия.

На данный момент в МВД подтверждают, что Ефремов во время ДТП был пьян. Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Его фургон и автомобиль Ефремова увозят с места аварии на эвакуаторе.