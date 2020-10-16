16 октября 2020, 16:33
В Подмосковном ТЦ воспламенилась вытяжка одного из ресторанов на фуд-корте
Задымление в мытищинском торговом центре «Красный кит» возникло из-за воспламенения вытяжки одного из ресторанов на фуд-корте. Его ликвидировали до прибытия пожарных.
«Эвакуация посетителей из ТРЦ прошла оперативно и слаженно. Пострадавших нет», — сообщили «360» в администрации городского округа.
О задымлении стало известно днем 16 октября. Эвакуация посетителей из ТРЦ прошла оперативно и слаженно. Пострадавших нет.