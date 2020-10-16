В Подмосковном ТЦ воспламенилась вытяжка одного из ресторанов на фуд-корте

Задымление в мытищинском торговом центре «Красный кит» возникло из-за воспламенения вытяжки одного из ресторанов на фуд-корте. Его ликвидировали до прибытия пожарных.

«Эвакуация посетителей из ТРЦ прошла оперативно и слаженно. Пострадавших нет», — сообщили «360» в администрации городского округа. О задымлении стало известно днем 16 октября. Эвакуация посетителей из ТРЦ прошла оперативно и слаженно. Пострадавших нет.