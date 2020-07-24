В подмосковном Ступино произошло крупное ДТП. Есть погибшие

В Московской области столкнулись два грузовых автомобиля и одна легковушка. Авария произошла в Ступино.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, машины столкнулись на 37 километре трассы А-108. В результате ДТП пострадали три человека. Двое из них скончались. Погибшие находились в легковом автомобиле.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Наро-Фоминске. Легковая машина и рейсовый автобус столкнулись лоб в лоб. В результате аварии водитель легковушки погиб. Еще шесть человек пострадали.