В Подмосковье водитель устроил ДТП со скорой, проскочив на желтый

В подмосковной Электростали водитель легковушки устроил ДТП с машиной скорой помощи. Как пишут в соцсетях, медики ехали по правилам и с мигалкой, но виновник аварии решил проскочить на желтый.

Водитель не уступил скорой дорогу, в результате чего она перевернулась, из нее выпали носилки вместе с пациентом, заявили очевидцы. По данным МВД по Московской области, в аварии пострадал один человек — пациент скорой.

Инцидент произошел на Фрязевском шоссе. О состоянии виновника ДТП не сообщается, медики и водитель скорой — в порядке.