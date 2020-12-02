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    02 декабря 2020, 22:12

    В Подмосковье водитель устроил ДТП со скорой, проскочив на желтый

    Редакция сайта 360°

    В подмосковной Электростали водитель легковушки устроил ДТП с машиной скорой помощи. Как пишут в соцсетях, медики ехали по правилам и с мигалкой, но виновник аварии решил проскочить на желтый.

    Водитель не уступил скорой дорогу, в результате чего она перевернулась, из нее выпали носилки вместе с пациентом, заявили очевидцы. По данным МВД по Московской области, в аварии пострадал один человек — пациент скорой.

    Инцидент произошел на Фрязевском шоссе. О состоянии виновника ДТП не сообщается, медики и водитель скорой — в порядке.