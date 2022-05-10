10 мая 2022, 19:16
В 12 городских округах Подмосковья упало 19 деревьев
МЧС сообщило о падении 19 деревьев в 12 округах Московской области
Из-за падения деревьев в Московской области повреждены 12 личных автомобилей, никто из людей не пострадал.
«По состоянию на 18:00 по московскому времени на территории Подмосковья в результате прохождения комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений зафиксировано падение 19 деревьев в 12 городских округах региона», — сообщили в МЧС.
12 мая в Московский регион придет атмосферный фронт с дождями. До конца недели В Подмосковье стоит ждать осадки, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».