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    10 мая 2022, 19:16

    В 12 городских округах Подмосковья упало 19 деревьев

    МЧС сообщило о падении 19 деревьев в 12 округах Московской области

    Максим Зинкин

    Из-за падения деревьев в Московской области повреждены 12 личных автомобилей, никто из людей не пострадал.

    «По состоянию на 18:00 по московскому времени на территории Подмосковья в результате прохождения комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений зафиксировано падение 19 деревьев в 12 городских округах региона», — сообщили в МЧС.

    12 мая в Московский регион придет атмосферный фронт с дождями. До конца недели В Подмосковье стоит ждать осадки, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».