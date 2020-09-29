В Подмосковье пропал 13-летний мальчик

В городе Видное Московской области пропал 13-летний Николай Гаврин. Вечером 28 сентября мальчик ушел из дома на прогулку и до сих пор не вернулся домой.

Источник фото: телеканал «360»

Рост школьника 160 сантиметров, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, глаза зелено-карие. На нем могут быть надеты очки.

По данным поисково-спасательной группы Lizaalert, мальчик был одет в черную кофту с капюшоном, на ногах темно-синие штаны и серые кроссовки. Также на школьнике может быть надета красная спортивная кофта. При себе имеет черный рюкзак с вещами.

Сейчас ребенка ищут несколько поисковых групп. Любую информацию о местоположении или обнаружении пропавшего мальчика можно сообщить по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.