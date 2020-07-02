В Подмосковье пакет с мусором выбросили из окна на голову ребенку. Видео

В Московской области кто-то выкинул из окна дома пакет с мусором. В этот момент под окнами проходила молодая семья. Пакет упал прямо на четырехлетнего ребенка. Об этом «360» сообщила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске в микрорайоне Изумрудные Холмы. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик выложили в соцсетях.

Отмечается, что в выброшенном пакете была стеклянная бутылка. Она попала маленькой девочке прямо в голову.

Следователи выявили квартиру из которой выбросили мусор. В ней проживают мать с сыном 7 лет. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, живущие в этом же подъезде. Один из них и выбросил пакет из окна.

Сейчас полиция проводит расследование. Девочке, которой упала бутылка на голову, провели операцию. Ребенок в реанимации в Горбольнице №1, дышит сам.