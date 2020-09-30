В Подмосковье нашли живым пропавшего мальчика

Ранее на форуме отряда появилась публикация о пропавшем в Подмосковье подростке. Школьник вечером покинул квартиру и не вернулся. Также было предоставлено подробное описание мальчика.

«Подросток найден патрулем сотрудников полиции в городе Домодедово. С мальчиком все хорошо», — сообщил Кузьмин 30 сентября.

По его словам, несовершеннолетнего искали порядка 130 человек, включая полицейских, волонтеров и местных жителей.

Ранее сообщалось, что у московского дизайнера Надежды Даниловой (Славиной) пропала дочь, оставив суицидальное сообщение. 23 сентября 12-летнюю девочку нашли прячущуюся в одном из подъездов далеко от дома. Она сбежала, потому что мать не рассказала ей о смерти отца.