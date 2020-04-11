В Подмосковье на площади в 2000 квадратных метров загорелся склад

Источник фото: пресс-служба МЧС по Московской области

Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара достигла уже двух тысяч «квадратов». Из-под кровли валил густой дым. Пожарные смогли локализовать возгорание спустя полтора часа. Открытое горение также удалось ликвидировать.

Всего в тушении задействовали более 50 спасателей и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.

Что стало причиной ЧП — выясняется.

Накануне на севере Москвы полностью сгорел склад. Пожар оперативно потушили.