11 апреля 2020, 08:19
В Подмосковье на площади в 2000 квадратных метров загорелся склад
Пожар произошел в городском округе Раменское в деревне Верхнее Мячково. Сначала площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров, но огонь быстро начал распространяться, сообщили в МЧС.
Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара достигла уже двух тысяч «квадратов». Из-под кровли валил густой дым. Пожарные смогли локализовать возгорание спустя полтора часа. Открытое горение также удалось ликвидировать.
Всего в тушении задействовали более 50 спасателей и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.
Что стало причиной ЧП — выясняется.
Накануне на севере Москвы полностью сгорел склад. Пожар оперативно потушили.