Происшествия 14 января 2023, 11:37 Взрывы прозвучали в подконтрольном Украине городе Запорожье Рогов: в городе Запорожье прозвучали взрывы Telegram

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С раннего утра 14 января в городе Запорожье раздаются взрывы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он описал ситуацию в Telegram-канале.

«Прозвучало несколько серий взрывов», — сообщил Рогов.

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Он отметил, что центральный город Запорожской области временно оккупирован властями Украины. Также Рогов со слов местных жителей сообщил, что взрывы в населенном пункте звучат с 05:00 по местному времени.

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По его данным, целью прилетов были военные склады с техникой и боеприпасами, а также инфраструктурные объекты. Рогов подчеркнул, что эти места находятся в ведении украинских подразделений и применяются для военных целей.

Информации от представителей России и ее союзников о пострадавших, погибших, а также пораженных в результате обстрела города объектах пока нет.

В местных Telegram-каналах украинской стороны конфликта отмечали, что под ракетный удар попал и другие населенные пункт Запорожья — Бердянск и Мелитополь.