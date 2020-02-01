01 февраля 2020, 23:03
В петербургскую церковь бросили коктейль Молотова
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в дом служителей храма апостола Петра в Невском районе Петербурга. Бутылка попала в стену, здание почти не пострадало, сообщила «Фонтанка».
Издание опубликовало запись с камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник бросает горящий предмет через церковный забор, происходит вспышка, человек убегает.
От пламени на стене осталась копоть. С места происшествия изъяли обгоревшую пробку и фитиль, сообщил портал.
Представительница храма рассказала РБК, что огонь быстро затоптали охранники, и «ничего страшного не было».
Инцидент произошел в ночь на 1 февраля на Искровском проспекте.
В сентябре 2019 года житель Петербурга поджег православный храм в Василеостровском районе города. По подозрению в преступлении задержали 28-летнего ранее судимого мужчину. Против него завели дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Большого ущерба церкви огонь не нанес.