В петербургскую церковь бросили коктейль Молотова

Издание опубликовало запись с камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник бросает горящий предмет через церковный забор, происходит вспышка, человек убегает.

От пламени на стене осталась копоть. С места происшествия изъяли обгоревшую пробку и фитиль, сообщил портал.

Представительница храма рассказала РБК, что огонь быстро затоптали охранники, и «ничего страшного не было».

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля на Искровском проспекте.

В сентябре 2019 года житель Петербурга поджег православный храм в Василеостровском районе города. По подозрению в преступлении задержали 28-летнего ранее судимого мужчину. Против него завели дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Большого ущерба церкви огонь не нанес.