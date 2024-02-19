Происшествия 19 февраля 2024, 02:31 В Петербурге за нарушение порядка к ответственности привлекли 72 человека Суды Петербурга привлекли к ответственности за скопление 72 человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге к административной ответственности за скопление, повлекшее нарушение общественного порядка, привлекли 72 человека. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным на 22:00 воскресенья к административной ответственности привлекли 72 человека за совершение правонарушения. Задержанным предъявили обвинение по статье КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Реклама

В пресс-службе сообщили, что 68 человек получили административные аресты на срок до 13 суток, четырех человек оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Петербургскому тату-мастеру, обвиненному в оскорблении чувств верующих, избрали меру пресечения. Суд отправил девушку под подписку о невыезде. Причиной возбуждения дела стали татуировки с изображением котов и церквей.