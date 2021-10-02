В Петербурге тиктокершу порезали ножом из-за ошибки курьера

Драка с поножовщиной произошла в многоэтажке на Плесецкой улице в Санкт-Петербурге. Пострадала девушка, начинающая актриса. Конфликт между юной тиктокершей и ее соседями начался из-за куска пиццы.

Пострадавшая Александра рассказала изданию «Мегаполис», что вечером 28 сентября в ее съемной квартире она отдыхала со своими друзьями и знакомыми по тик-ток-хаусу.

Ребята заказали пиццу, но курьер перепутал и доставил заказ в соседнюю квартиру. Когда ошибка обнаружилась, молодые люди позвонили к соседям, чтобы забрать свой заказ.

Дверь ребятам открыла пьяная семейная пара. Никакой заказ они отдавать не собирались и выгнали блогеров. Когда те позвонили снова, появившаяся в дверях женщина была с ножом в руках, а мужчин держал отвертку.

Во время завязавшейся драки Александра получила несколько ножевых ранений.

Девушка отметила, что ей пришлось зашивать раны. По словам Александры, на следующий день после происшествия она написала заявление в полицию, но правоохранители пока не звонили.