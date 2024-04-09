Происшествия 09 апреля 2024, 00:57 В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном РИА «Новости»

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Следственный комитет сообщил о задержании подростка, устроившего стрельбу у метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, группа подростков у станции метро «Черная речка» напала на 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Очевидцы сообщили, что один из нападавших стрелял из пистолета.

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«Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — сообщили в следкоме.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления возбудить уголовное дело по поводу нападения подростков в Санкт-Петербурге и представить доклад о ходе следствия.

В марте группа петербургских школьников от 13 до 15 лет насмерть забила случайного прохожего, снимая свои действия на камеру. Нападавших задержали. Против двоих из них возбуждено уголовное дело, еще один не подлежит уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.