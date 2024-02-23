Происшествия 23 февраля 2024, 23:58 В Петербурге 2-летняя девочка выпила средство для мытья плит и попала в больницу Freepik

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Двухлетнего ребенка из Петербурга госпитализировали после происшествия с домашней химией. Об этом сообщило издание Piter.tv со ссылкой на свой источник.

По данным журналистов, девочка могла выпить средство для чистки плит. Ее положили в больницу с ожогом пищевода. Информации о состоянии здоровья ребенка пока не поступало. По факту случившегося начали проводить проверку.

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Ранее неизвестным токсином отравились 23 школьника в поселке Большаково Калининградской области. По данным сотрудников регионального Следкома, утром дети пожаловались на ухудшение самочувствия. Шестерых из них госпитализировали. Следователи начали проверять обстоятельства случившегося, глава регионального ведомства Дмитрий Бочаров взял дело под контроль.

Еще четверо детей попали в больницу в Самарской области. Они отравились хлором во время купания в бассейне на базе отдыха «Маяк».