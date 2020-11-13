Подросток упал с третьего этажа в пермском гипермаркете

Отмечается, что юношу заподозрили в краже. Работники торгового отдела попросили его показать содержимое рюкзака, подумав, что он взял вещи, за которые не заплатил. По словам подростка, в рюкзаке ничего не было. Через некоторое время он попытался перелезть через ограждение, однако сорвался и упал с третьего этажа.

«По данному факту зарегистрирован материал проверки. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.