В перестрелке в Нью-Джерси погибли 6 человек. Видео

В результате перестрелки в американском штате Нью-Джерси погибли шесть человек, включая одного полицейского, сообщили власти города Джерси-сити, где произошло ЧП. Также погибли трое гражданских и двое подозреваемых.

Граждан России среди жерств не было, сообщило посольство РФ в Нью-Йорке. В ведомстве уточнили, что держат ситуацию под контролем.

Спецоперацию по задержанию преступников сняли на видео очевидцы. По данным источников телеканала NBC News, сотрудник полиции расследовал убийствои вышел на двоих подозреваемых.

Один из них, заметив слежку, открыл огонь и застрелил офицера, после чего подозреваемые скрылись в фургоне, а затем забежали в продуктовый магазин.

Начальник полиции города Майк Келли рассказал, что полиция, прибывшая на место пыталась задержать преступников, началась перестрелка, в ходе которой погибли подозреваемые и гражданские, а также двое полицейских получили ранения.