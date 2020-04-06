На территории Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда Кисловодск — Санкт-Петербург. Пожар потушили, пострадавших нет, сообщили «360» в региональном главке МЧС.

Пожар начался около 18:00 по московскому времени, когда поезд находился вблизи станции Становое. Огонь вспыхнул внутри локомотива на площади 15 квадратных метров. Двигатель не пострадал, на вагоны пламя не распространилось.

От локомотива до ближайших домов было примерно 300 метров, угрозы распространения огня не было. В 18:10 пожарные провели «пенную атаку», возгорание потушили.

Источник фото: главное управление МЧС по Липецкой области