«Сильно переохладился». Женщина рассказала о тонувшем в парке Торфянка

Мужчина, ушедший под лед в парке Торфянка, пытался выбраться из воды около 20 минут. Об этом «360» рассказала женщина по имени Елена, которая стала очевидицей случившегося.

Москвичка вместе с дочерью наблюдали за ситуацией издалека. Последняя и вызвала к пруду спасателей.

«Он стал идти и где-то на полпути провалился, ломал лед, пробирался через него все равно», — описала Елена действия мужчины.

Она добавила, что по краю пруда лед, хоть и источен водой, но еще держится. В центре водоема его толщина довольно приличная.

Ему трудно было плыть. Конечно, он переохладился очень сильно. Карабкался, наверное, минут 20, если не больше Елена очевидец.

По словам женщины, полезший в пруд доплыл до собаки и какое-то время держал ее, но потом сам скрылся под водой. Пока прибывшие спасатели надевали гидрокостюмы, приятель тонущего попытался за ним поплыть, но «на полпути его стали доставать».

Елена заметила, что утонувший в парке Торфянка мужчина выглядел лет на 35-40. Его тело покрывали татуировки, изображавшие языки пламени.