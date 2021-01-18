Провалившегося под лед москвича спасли в парке Горького

Мужчина провалился под лед у причала парка имени Горького в Москве. Его вытащили спасатели. Пострадавшему оказали первую помощь и напоили горячим чаем, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны и ЧС.

Вечером 17 января наблюдатель на спасательной станции «Крымский мост» заметил мужчину, спустившегося с причала на лед Москвы-реки и шагавшего к противоположному берегу. В 50 метрах от берега пешеход провалился в полынью, ему на помощь пришли спасатели, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе департамента.

Пострадавшим оказался 28-летний житель столицы. Его осмотрели врачи скорой помощи, после чего увезли в больницу.

В начале января тревел-блогер Александр Юнанов решил протестировать свой вездеход-амфибию перед поездкой на Северный полюс. Он провалился под лед во время поездки по Ладожскому озеру под Петербургом. И блогера, и его технику благополучно вытащили из воды.