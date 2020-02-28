В Париже горит вокзал. Видео

В Париже произошло возгорание на территории Лионского вокзала. Здание окутали плотные клубы черного дыма.

Как сообщил «Интерфакс», французские правоохранительные органы эвакуируют людей и оцепляют местность. На месте уже работают сотрудники спасательных служб.

Как сообщил информационный портал La Plume Libre в Twitter, французские протестующие подожги транспортные средства и уличную мебель, находящиеся рядом с вокзалом.

Ранее в Москве загорелись два автомобиля в тоннеле. Один из водителей не справился с управлением и врезался на большой скорости в другое авто. От удара ТС загорелось. В ГИБДД сообщили «360», что полицейские из-за сильного пожара не сразу смогли подъехать на место происшествия.