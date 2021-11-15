Пострадавшую при пожаре на заводе НЛМК в Липецке доставили в ожоговый центр

Пожар вспыхнул после взрыва в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК). В результате пострадала женщина, которую доставили в ожоговый центр для оказания помощи.

«Доставлена 55-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии, но не в реанимации», — привел «Интерфакс» слова сотрудника регионального ожогового центра.

Ранее журналисты сообщили, что в одном из цехов НЛМК обрушилась кровля после взрыва. Детонация произошла на складе с углем. В результате взрыва травмы получила работница склада.

Как уточнили в пресс-службе НЛМК, вечером 14 ноября на угольном складе произошел хлопок, после чего начался пожар. Огонь удалось потушить в течение 15 минут.

«Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются», — процитировал представителя комбината ТАСС.

По данным МЧС, пожарные завершили проведение поисково-спасательные работы. В компании отметили, что сведения о людях под завала не соответствует действительности.

На место прибыли пожарные, правоохранители и медики. Следователи организовали проведение доследственной проверки. Сейчас они выясняют все причины и обстоятельства взрыва.