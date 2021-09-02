В отношении жительницы Северной Осетии проведут проверку из-за попытки утопить сына

Жительница Северной Осетии попыталась утопить своего девятилетнего сына. По факту происшествия ведется следственная проверка. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональное следственное управление.

Ситуация произошла в Кировском районе республики 1 сентября. В семье 39-летней местой жительницы произошла ссора, в результате которой женщина взяла трех своих детей в возрасте от трех до 11 лет и направилась к пойме реки Терек. В итоге женщина скинула девятилетнего сына в реку.

Увидев это, 11-летний ребенок побежал к расположенной поблизости автодороге и попросил помощи у водителя проезжавшей мимо машины. Мужчина вытащил школьника из реки.