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    02 сентября 2021, 15:11

    В отношении жительницы Северной Осетии проведут проверку из-за попытки утопить сына

    Арина Бобкова

    Жительница Северной Осетии попыталась утопить своего девятилетнего сына. По факту происшествия ведется следственная проверка. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональное следственное управление.

    Ситуация произошла в Кировском районе республики 1 сентября. В семье 39-летней местой жительницы произошла ссора, в результате которой женщина взяла трех своих детей в возрасте от трех до 11 лет и направилась к пойме реки Терек. В итоге женщина скинула девятилетнего сына в реку.

    Увидев это, 11-летний ребенок побежал к расположенной поблизости автодороге и попросил помощи у водителя проезжавшей мимо машины. Мужчина вытащил школьника из реки.