Об этом «360» рассказал пассажир автобуса Маликов Тимофей. Он отметил, что в момент ДТП внутри находилось не очень много человек. Все они получили травмы, но смогли самостоятельно выйти из автобуса.

У большинства пострадавших были травмы головы. Также в автобусе находилась беременная женщина. В автомобиле было около шести человек, в том числе — трое детей. В основном пострадали дети Тимофей Маликов.

Другой пассажир, Даниил Барок, рассказал «360», что во время столкновения все пассажиры ударились о поручни.

«Мы ехали по новой дороге на [улице] Дмитрия Ульянова, и вдруг в нас врезается машина. Всех пассажиров откинуло назад, все ударились об поручни на сидениях», — пояснил он.

ДТП с участием автомобиля Mercedes и рейсового автобуса произошло в Севастополе 1 августа. Выяснилось, что водитель легковушки, которая врезалась в едущий впереди автобус, был пьян. Правоохранители уже составили в его адрес административный протокол, сейчас решается вопрос о том, чтобы лишить его водительских прав.

В результате ДТП пострадали 14 человек — восемь взрослых и шесть детей. Всех привезли в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. Следователи выясняют причины аварии.