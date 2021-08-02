Четыре человека пострадали в ДТП в Омской области

В Омской области произошла авария с участием двух отечественных легковушек, передает сайт gorod55.ru.

ДТП случилось накануне на 827-м километре трассы Тюмень — Омск. Столкнулись автомобили «ГАЗ-31105» и Lada Priora.

По предварительной информации, 65-летний водитель «ГАЗ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении Lada. В результате травмы получили оба водителя и две пассажирки «ГАЗ-31105».

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.