15 ноября 2021, 21:48
Собаки напали на детей в Омской области
В Омской области начата проверка в связи с нападением собак на детей в Лузино
В Омской области начата доследственная проверка после нападения собак на детей в Лузино. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный Следком.
Поводом для проверки стала фотография, выложенная в соцсетях. На ней видно, как дети спасаются от собак, взобравшись на спортсооружение во дворе.
В комментариях к фото местные жители пишут, что это далеко не единственный случай в поселке, когда людям приходится спасаться от уличных животных.
Следователи устанавливают детали происшествия, а также лиц, ответственных за отлов бродячих животных.