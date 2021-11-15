Собаки напали на детей в Омской области

В Омской области начата доследственная проверка после нападения собак на детей в Лузино. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный Следком.

Поводом для проверки стала фотография, выложенная в соцсетях. На ней видно, как дети спасаются от собак, взобравшись на спортсооружение во дворе.

В комментариях к фото местные жители пишут, что это далеко не единственный случай в поселке, когда людям приходится спасаться от уличных животных.

Следователи устанавливают детали происшествия, а также лиц, ответственных за отлов бродячих животных.