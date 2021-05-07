В общежитие консерватории вызвали скорую из-за ножевого ранения

В Москве в общежитие консерватории на Малой Грузинской улице приезжала скорая помощь. Врачей вызвали из-за ножевого ранения руки, сообщил источник «360».

По данным собеседника, скорая потребовалась 19-летнему музыканту Богадану Б.

По словам другого источника, Богдан сам порезал руку, когда готовил курицу.

Богдан Б. скрипач.

Накануне поздно вечером в московском метро пьяный мужчина выстрелил из пневматического пистолета в лицо другому пассажиру. Пьяного нарушителя задержала полиция. По данным метрополитена, у него возник конфликт с другим пассажиром.

Раненого доставили в больницу, больше никто не пострадал. У стрелявшего нашли два перцовых баллончика и муляж гранаты.