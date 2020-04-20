Бойня в Новой Шотландии. Человек в полицейской форме убил 10 человек

Человек в форме королевской канадской конной полиции устроил стрельбу в провинции Новая Шотландия (Канада), сообщили местные правоохранители. Предположительно, это 51-летний Габриэль Уортман (Gabriel Wortman). Погибли 10 человек.

«51-летний Габриэль Вортман является подозреваемым в расследовании. Он считается вооруженным и опасным. Это белый мужчина с зелеными глазами, лысый», было сказано в сообщении.

Он передвигался также на полицейской машине.

Позднее выяснилось, что Уортман не имеет никакого отношения к конной полиции, откуда у него форма и машина — неизвестно. Правоохранители провели спецоперацию по его захвату.

Однако местные СМИ, со ссылкой на источники утверждают, что в ходе спецоперации стрелок был убит. Один офицер был ранен во время погони.

Погибший преступник ранее не был судим, сообщили власти города, а о мотивах его поступка пока рано судить. В полиции заявили, что может быть и больше 10 погибших. Ведется расследование.