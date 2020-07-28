Пенсионерка пошла за грибами в Новой Москве и потерялась

Сотрудники МЧС, кинологи и спасатели-волонтеры из «Лизы Алерт» ищут 74-летнюю жительницу деревни Зверево в Новой Москве. Мария Федотова пропала, отправившись в лес за грибами. Ее местонахождение неизвестно с понедельника, 27 июля.

Сотрудники МЧС находятся на Кубинской улице в деревне Зверево, сообщил источник «360». Туда же прибыл вертолет спасателей. Также на месте организован штаб «Лизы Алерт». Около 9,5 тысячи человек получили СМС-оповещения о пропаже пенсионерки.

Днем ранее ушел в лес и пропал 63-летний Сергей Смирнов из деревни Голыгино городского округа Шатура Московской области.

22 июля в Рузском районе Московской области за грибами пошел Александр Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе. 25 июля волонтеры и спасатели нашли его погибшим. Известному спортсмену было 82 года.