В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в педофилии

Отмечается, что первое преступление мужчина совершил в январе 2020 года в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Пострадавшей было восемь лет. Второй инцидент произошел в августе нынешнего года, возраст ребенка не озвучили.

Подозреваемого также проверяют на причастность к подобным случаям, произошедшим в сентябре 2019 года.