24 сентября 2020, 12:45
В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в педофилии
В Нижнем Тагиле задержали педофила, подозреваемого в растлении двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Свердловской области.
Отмечается, что первое преступление мужчина совершил в январе 2020 года в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Пострадавшей было восемь лет. Второй инцидент произошел в августе нынешнего года, возраст ребенка не озвучили.
Подозреваемого также проверяют на причастность к подобным случаям, произошедшим в сентябре 2019 года.