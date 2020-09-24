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    24 сентября 2020, 12:45

    В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в педофилии

    Анастасия Кременчугская

    В Нижнем Тагиле задержали педофила, подозреваемого в растлении двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Свердловской области.

    Отмечается, что первое преступление мужчина совершил в январе 2020 года в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Пострадавшей было восемь лет. Второй инцидент произошел в августе нынешнего года, возраст ребенка не озвучили.

    Подозреваемого также проверяют на причастность к подобным случаям, произошедшим в сентябре 2019 года.

    Новости SMI.FM