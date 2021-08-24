Авто насмерть сбило ребенка в Нижнем Новгороде

Смертельное ДТП случилось в Нижнем Новгороде 21 августа. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Одиннадцатилетний мальчик переходил дорогу на проспекте Гагарина, когда его сбила иномарка Mitsubishi Outlander. Машиной управлял 33-летний мужчина, которого месяц назад задержали по по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Местные СМИ написали, что водителю сразу было предложено пройти тест на потребление алкоголя, но он отказался.