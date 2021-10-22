Пожар произошел в лицее в Нижнем Новгороде

Спасателям пришлось эвакуировать 676 человек из лицея в Нижнем Новгороде. Причиной этого послужил пожар. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«21 октября 2021 года в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании лицея № 82 по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский район, улица Культуры, дом один. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2», — рассказали в ведомстве.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание к восьми утра. Огонь распространился на площади в один квадратный метр. Из тех, кого эвакуировали, 650 человек оказались детьми. Пострадавших нет, передало ИА НСН.