Происшествия 09 марта 2024, 02:47 В небе над Курском сбили украинский беспилотник Губернатор Курской области Старовойт: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курском РИА «Новости»

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Системы ПВО России сбили над Курском украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал глава региона.

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Старовой отметил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее в Курской области объявили режим воздушной тревоги. Губернатор сообщил жителям, что в небе работает система ПВО. В целях безопасности горожанам рекомендовали укрыться в безопасных местах подальше от окон.