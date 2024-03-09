09 марта 2024, 02:47
В небе над Курском сбили украинский беспилотник
Губернатор Курской области Старовойт: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курском
Системы ПВО России сбили над Курском украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал глава региона.
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Старовой отметил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.
Ранее в Курской области объявили режим воздушной тревоги. Губернатор сообщил жителям, что в небе работает система ПВО. В целях безопасности горожанам рекомендовали укрыться в безопасных местах подальше от окон.
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