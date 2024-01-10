Эксклюзив 10 января 2024, 22:01 «В нас полетели битое стекло и запчасти». Очевидец поделился подробностями массового ДТП в Геленджике Автокран протаранил шесть автомобилей в Геленджике

Читать 360tv в

Протаранивший шесть автомобилей в Геленджике автокран начал заваливаться на тротуар после нескольких столкновений, после чего «собрал» машины с дороги и парковки. Об этом «360» рассказал очевидец ДТП.

Очевидец отметил, что кран начало выносить на тротуар в районе парковки после нескольких столкновений. Проходившим рядом пешеходам пришлось выбежать на дорогу, чтобы не попасть под него.

Реклама

«Кран врезался в дом, попутно собрав, наверное, все машины, которые были на парковке, и несколько на дороге. В нас полетело битое стекло и, кажется, какие-то запчасти», — рассказал мужчина.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

По словам очевидца, один из пострадавших водителей сразу после аварии выбежал на улицу с криками о беременной женщине и пошел к крану. Скорую помощь на место ДТП вызвали почти сразу.

По информации МВД, водитель автокрана не справился с управлением из-за поломки тормозов. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Инспекторы начали работу по выявлению других водителей, чьи машины получили повреждения, пытаясь избежать столкновений.