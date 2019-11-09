В Нагорном районе Москвы загорелась 24-этажка
Как рассказал «360» источник в экстренных службах, сообщение о пожаре поступило по номеру 112 в 17:02. Согласно сообщению, загорелась квартира в высотном многоквартирном доме на 15 этаже.
На место происшествия отправились спасатели. Их продвижение к дому было непростым: на дорогах к этому времени образовались пробки, пришлось двигаться в общем потоке машин. Тем не менее вскоре сотрудники МЧС уже были на месте и приступили к оказанию помощи.
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Проведенная разведка показала, что в загоревшейся квартире есть люди. Незамедлительно были приняты меры к их эвакуации.
Сейчас на месте возгорания работают сотрудники экстренных служб. Дополнительная информация подлежит уточнению. О погибших или пострадавших сообщений не поступало. Работы на месте пожара продолжаются. Причину возгорания предстоит установить экспертам.