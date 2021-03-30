В МВД раскрыли подробности стрельбы в Новых Вешках. К мужчине пришли с проверкой из-за оружия

Полицейские в Подмосковье хотели проверить мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. В ответ он открыл огонь из окна своего дома, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полиции рассказали, что стрельбу открыл местный житель 1960 года рождения. Перед тем, как зайти в дом, его жене показали постановление суда о проведении осмотра жилого помещения. Силовики вошли на участок, и в этот момент мужчина открыл огонь.

«Мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Пострадавших нет», — добавили в пресс-службе подмосковного управления МВД.

Нападение произошло в элитном коттеджном поселке Новые Вешки в Мытищах. Как стало известно ранее, вместе со стрелком, атаковавшим полицию, в доме находились дочь, зять и ребенок. Двоих из них мужчина позже отпустил, оставив в помещении только зятя.

СМИ написали, что на стрелка зарегистрировано пять нарезных единиц оружия и одно травматическое.