18 декабря 2019, 12:01
В Москве «заминировали» торговые центры, суды и все метро
Все станции Московского метро, торговый центр «Европейский» и два районных суда получили анонимные сообщения об угрозе взрыва 18 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра „Европейский“, Хорошевского и Кунцевского районных судов», — цитирует агентство представителя экстренных служб.
В то же время, по данным ТАСС, сообщения о минировании получил не только торговый центр «Европейский», но и другие комплексы: «Кунцево плаза», «Океания», «Капитолий», «Принц плаза» и «Рио» на Дмитровском шоссе.
Очередная волна звонков о минировании в России началась 28 ноября. Из-за сообщений об угрозах взрывов эвакуировали почти 300 тысяч человек из трех тысяч зданий. Все угрозы были ложными.