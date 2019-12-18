В Москве «заминировали» торговые центры, суды и все метро

«Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра „Европейский“, Хорошевского и Кунцевского районных судов», — цитирует агентство представителя экстренных служб.

В то же время, по данным ТАСС, сообщения о минировании получил не только торговый центр «Европейский», но и другие комплексы: «Кунцево плаза», «Океания», «Капитолий», «Принц плаза» и «Рио» на Дмитровском шоссе.

Очередная волна звонков о минировании в России началась 28 ноября. Из-за сообщений об угрозах взрывов эвакуировали почти 300 тысяч человек из трех тысяч зданий. Все угрозы были ложными.