Происшествия 01 марта 2024, 04:49 В Москве загорелся деревянный павильон в парке Горького РИА «Новости»

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В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького загорелся деревянный павильон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«Информации о пострадавших не поступало», — уточнило ведомство.

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Сообщение о возгорании в парке поступило в оперативную дежурную смену в 03:10. В настоящее время пожар локализовали.

Ранее московским пожарным пришлось тушить возгорание в подвале корпуса Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, который находится на реконструкции. Пожар тоже оперативно потушили, никто не пострадал.

Днем ранее загорелись склады в Раменском городском округе. Информация о пострадавших не поступала, а вот металлокаркасные здания частично обрушились. Здесь работали 74 специалиста и 29 единиц техники.