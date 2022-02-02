Склад с декорациями для «Мосфильма» загорелся в Москве

Здание по улице Живописной загорелось в Москве. Об этом «360» сообщили в столичном управлении МЧС.

Спасатели отметили, что при горении двухэтажного здания пострадавших нет, но со стороны крыши валит густой черный дым и есть угроза распространения огня на соседние постройки.

Источник «360» сообщил, что постройку арендует «Мосфильм» для изготовления декораций.

«Движение транспорта по Живописной улице — на участке от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова — перекрыто из-за возгорания складских помещений. Выбирайте пути объезда», — сообщил дептранс Москвы.

ГИБДД остановит движение трамваев по путям около места пожара. На месте происшествия работают оперативные службы. Трамвайные пути на Живописной улице перекрыты специальной техникой. Задерживается движение по маршрутам №№28 и 31. Маршруты временно изменены — вместо проспекта Маршала Жукова трамваи едут в Строгино. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей.