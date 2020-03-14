В Москве загорелось кафе на Пятницкой у ВГТРК

В центре Москвы загорелась крыша кафе. Огонь вспыхнул на крыше двухэтажного здания на Пятницкой улице, рядом с офисом ВГТРК. Сообщений о пострадавших нет.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС столицы сообщение поступило в 18:30. Речь шла о возгорании кровли двухэтажного административного здания по улице Пятницкой, дом 25, строение 1Д.

«Подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Из здания были выведены люди — всего 30 человек. Происходило возгорание обрешетника кровли на площади 70 квадратных метров», — рассказали «360» в МЧС Москвы.

Пожар локализовали в 19:23. Сообщение о полной ликвидации пожара поступило в 19:44. Сообщений о пострадавших или погибших не было. Сейчас спасатели осматривают крышу. Больше очагов возгорания нет.