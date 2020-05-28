    28 мая 2020, 23:56

    В Москве загорелась ж/д станция рядом с Выхино

    Алла Морген, Арина Гудилова

    В Москве у наземной части метро Выхино произошел пожар. Загорелось помещение, находящееся возле касс. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    По его данным, инцидент произошел на железнодорожной станции «Красный Казанец» (расположена параллельно со станцией метро Выхино). Огонь возник в комнате консьержа, находящейся в помещении кассовых аппаратов.

    На место выехало десять расчетов пожарных служб. Возгоранию присвоен ранг 1БИС.

    Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь раскинулся на две комнаты.

    Информация о пострадавших уточняется.

    Ранее в Томске загорелся торговый центр «Город». Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Более 60 человек тушили пламя около полутора часов.