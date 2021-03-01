Неадекват с мачете напал на таксиста в Москве. Видео

В Сети появилось видео, на котором неадекватный мужчина с мачете в руках нападает на московского таксиста. Воитель вышел из машины, и вооруженный мужчина ударил его по голове.

Причины конфликта выясняются, возможно, это дорожные разборки. Пострадавшему оказывается медицинская помощь в скорой, полиция прибыла на место происшествия.

На кадрах видно, что к таксисту подходят двое мужчин. Один из них держит в руках предмет, похожий на мачете. Оба просят водителя поскорее уехать.

«Ты хочешь со мной побазарить?!» — кричит один из подошедших.

Водитель отвечает, что сейчас уедете, после чего его бьют по голове.